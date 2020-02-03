BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı - Son Dakika Dünya

BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı

6 saat önce

Oscar ödüllerinden 2 hafta önce verilen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Geceye "en iyi film" de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan I. Dünya Savaşı’nı konu eden drama filmi "1917" filmi damgasını vurdu.

BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı, System.String[]

Oscar ödüllerinden 2 hafta önce verilen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.


Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törende geceye, 'en iyi film' de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan, I. Dünya Savaşı'nı konu eden drama filmi "1917" damgasını vurdu. Sam Mendes, "1917" ile 'en iyi yönetmen' ödülünün de sahibi oldu.

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TV, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:53 
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