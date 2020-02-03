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BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı
6 saat önce
Oscar ödüllerinden 2 hafta önce verilen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Geceye "en iyi film" de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan I. Dünya Savaşı’nı konu eden drama filmi "1917" filmi damgasını vurdu.
Oscar ödüllerinden 2 hafta önce verilen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.
Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törende geceye, 'en iyi film' de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan, I. Dünya Savaşı'nı konu eden drama filmi "1917" damgasını vurdu. Sam Mendes, "1917" ile 'en iyi yönetmen' ödülünün de sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:53
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