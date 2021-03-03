BAFTA oyun ödüllerinde The Last of Us Part 2 süprizi - Son Dakika
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BAFTA oyun ödüllerinde The Last of Us Part 2 süprizi

03.03.2021 11:03

Bu senenin BAFTA oyun ödülleri adayları listesi netleşti. Adaylar listesinde birde rekora tanıklık edilen etkinlikte galip geleceklerin belirleneceği oylamaya sizler de katılabilirsiniz.

2004 senesinden beri oluşturulan BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) oyun ödülleri'nin yeni etkinliği bu ay içinde iyileştirilecek. Ve yapılan yeni duyuru ile BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BAFTA oyun ödüllerinde The Last of Us Part 2 süprizi

THE LAST OF US PART 2 13 DALDA ADAY OLDU

Açıklanan ödüller, Animasyon, Sanatsal Başarım, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Mülkiyet'inde dahil olduğu on sekiz farklı kategoride, 25 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek olan tören ile verilecek.

Bu yılın BAFTA Oyun Ödülleri listesinde Tle Last of Us Part 2 deyim yerindeyse ortalığı tozu dumana katıyor denilebilir. Naughy Dog tasarlayıcıları tarafından geliştirilen ve geçen sene içinde PlayStation 4 için kullanımı sunulan oyun, tam üç dalda aday gösterilerek tarihi bir yeniliğe imzasını attı. Daha önce hir bir BAFTA Oyun Ödülleri oylamasında birden fazla dalda aday gösterilen bir oyun olmadı.

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oyunlar, Film, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar BAFTA oyun ödüllerinde The Last of Us Part 2 süprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAFTA oyun ödüllerinde The Last of Us Part 2 süprizi - Son Dakika
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