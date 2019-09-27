Son Dakika Haberleri: Bağ, bahçe, tarla ihalesinden 91 bin TL
Son Dakika Güncel Haber

Bağ, bahçe, tarla ihalesinden 91 bin TL

2 saat önce

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait bağ, bahçe ve tarla vasfındaki 99 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile kiraya verildi.

Bağ, bahçe, tarla ihalesinden 91 bin TL, System.String[]

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait bağ, bahçe ve tarla vasfındaki 99 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile kiraya verildi. 5 yıl süreyle kiraya verilen taşınmazlardan toplam 91 bin lira gelir elde edildi.


Meclis Salonu'nda çok sayıda iştirakçinin katılımıyla gerçekleşen ihalede Akçakaya, Alaybeyli, Ardıç, Çömlekçi, Endürlük, Cebir, Çatakdere, Koçcağız, Sosun, Sakaltutan, Süleymanlı, Yazyurdu, Yamaçlı, Mengücek ve Örencik'te bulunan toplam 107 parça taşınmazdan 99'u kiraya verildi.


Açık artırma usulü gerçekleşen ihale sonucunda toplam 91 bin 425 lira gelir elde edildi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Çömlekçi, Akçakaya, Örencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473
Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:05:55. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağ, bahçe, tarla ihalesinden 91 bin TL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]