Son Dakika Haberleri: Bağ bozumu öncesi üreticilere "dolandırılmayın" uyarısı
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Bağ bozumu öncesi üreticilere "dolandırılmayın" uyarısı

23 dakika önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında incelemelerde bulunarak, bağ bozumu öncesi üreticilere, "Üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı, güvenilir olup olmadığını araştırın.

Bağ bozumu öncesi üreticilere
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında incelemelerde bulunarak, bağ bozumu öncesi üreticilere, "Üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı, güvenilir olup olmadığını araştırın." uyarısında bulundu.
Bayraktar, ilk olarak Dindarlı Mahallesinde üreticilerle sohbet ederek, bağlar hakkında bilgi aldı.
Bölgede bağ bozumunun yaklaştığına dikkati çeken Bayraktar, üreticinin emeğinin karşılığını alacağı bu süreçte dikkatli davranması gerektiğini söyledi.
Bayraktar, "Adam eline çekini, senedini alıyor, üzümlerinize yüksek fiyat veriyor ama dolandırıcı çıkıyor. Üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı, güvenilir olup olmadığını araştırın." ifadelerini kullandı.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de ilçede 130 bin dekarlık alanda Sultaniye üzüm bağının bulunduğunu aktardı.
Bağların yüzde 90'ının beyaz örtüyle kaplandığını ifade eden Ülgen, "Tek amacımız üzümlerimizi doğa olaylarından korumak. Üzüm bağlarındaki örtüler hasat sonuna kadar kalacak." dedi.
Ülgen, ilçede Sultaniye üzümünün dışında 9 çeşit üzümün daha yetiştirildiğini kaydetti.
Sarıgöl, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:05 Kaynak: AA
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