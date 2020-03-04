Bağ evi bahçesinde tank topu mühimmatı bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağ evi bahçesinde tank topu mühimmatı bulundu - Son Dakika

Bağ evi bahçesinde tank topu mühimmatı bulundu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde 105 mm çapında tank topu mermisi bulundu.

Bağ evi bahçesinde tank topu mühimmatı bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde 105 mm çapında tank topu mermisi bulundu.


Gözsüz Mahallesi kırsalındaki bağ evi bahçesinde bir vatandaş, hurdalıkların arasında 105 mm çapında tank topu mühimmatına rastladı. İhbar üzerine bölgeye gelen Malkara İlçe Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.


Boş bir alanda kazılan çukura konulan tank topu mühimmatı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.


Bölgede çok sayıda jandarma ekibinin yanı sıra acil servis ve itfaiye ekipleri de hazırda bekledi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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