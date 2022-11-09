Bağ evi cinayetinde baba- oğula, 'ağır haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 12'şer yıl 6'şar ay hapis

BURSA'da bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili konuşmak için kendisini çağıran Harun Konuk'u (28) aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Halil Ulu (19) ile ona yardım ettiği öne sürülen babası Veysel Ulu (56), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, 'Ağır haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 12'şer yıl, 6'şar ay hapse çarptırıldı. Harun Konuk'un babası İsmail Konuk, sanıklara ödül gibi ceza verildiğini söyleyerek, kararı temyiz için istinafa taşıyacaklarını söyledi.

?Olay, nisan ayında Demirtaş Barbaros Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Harun Konuk, kendilerine ait bağ evinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi olabileceğini düşündüğü Halil Ulu'ya, ortak arkadaşları olan Uğurcan Berk Araz ile haber gönderip görüşmek istediğini söyledi. Olay günü belirtilen adrese giden Halil Ulu, burada Harun Konuk ile buluştu. Bu sırada oğlu Halil Ulu'nun yaşadığı tartışmadan haberdar olan Veysel Ulu da evine yakın olan yere gelip tartışmaya dahil oldu. İddiaya göre Harun Konuk, Veysel Ulu'ya küfür ettikten sonra otomobilinden aldığı beyzbol sopasıyla vurmaya başladı. Bu sırada Halil Ulu yanında bulunan bıçakla babası Veysel Ulu da cebinden çıkardığı tornavida ile Harun Konuk'a saldırdı. Olay yerine gelen Uğurcan Berk Araz kavgayı yatıştırmaya çalışırken, Harun Konuk, Halil Ulu'nun üç bıçak darbesiyle yaralandı. Uğurcan Berk Araz'ın otomobili ile benzin istasyonuna getirip, burada gelen ambulansa teslim ettiği Harun Konuk, hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan Halil Ulu ile babası Veysel Ulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'OĞLUM BENİ KORUMAK İSTEDİ' Bursa 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysel Ulu yaşanan olayların oğlunun hırsızlık iddiasıyla görüşmeye çağrılması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Oğlumu görüşmeye çağırmasalardı bu olaylar olmazdı. Harun Konuk yaşanan kavga sırasında beyzbol sopası ile bana vurmaya başladı. Oğlum beni korumak istedi. Onu öldürmek istemedi. Suçsuzuz, beraatimi istiyorum" dedi.'BABAMA SOPA İLE SALDIRDI'Mahkemede savunmasını yapan Halil Ulu, "Ben öldürmek kastıyla hareket etmedim. Maktül, babama sopa ile saldırıp yaraladı. Babamı korumak isterken olay bu noktaya geldi. Pişmanım. Öncelikle beraatimi istiyorum. Aksi halde lehime olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. Yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Harun Konuk'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıkların Harun Konuk'u öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaada ayrıca, maktulün, küfredip beyzbol sopasıyla saldırması nedeniyle sanıklar hakkında haksız tahrik uygulamasını talep etti.Mahkeme heyeti, suçlarını sabit gördüğü Halil Ulu ve Veysel Ulu'ya müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik ve sanıkların duruşmadaki iyi hallerini dikkate alan heyet bu cezayı 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına indirip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.ÖDÜL GİBİ CEZA

Adliye çıkışı gazetecilere konuşan İsmail Konuk, oğlunu bir hiç uğruna toprağa verdiğini söyledi. İsmail Konuk, "Yavrum yeni evlenmişti. Bir oğlu vardı. Bağ evimizdeki hırsızlık olayını Halil Ulu'nun yaptığını duyduk. Oğlumun ortak arkadaşı olan Adem Ulusoy ve Uğurcan Berk Araz ile konuşmak için Halil'e haber gönderdik: Amacımız, tekrar hırsızlık yaşanmamasıydı. Olay farklı boyuta vardı. İddia edildiği gibi oğlum onlara beyzbol sopasıyla saldırmadı. Uzun boylu olan yavrumun onları etkisiz hale getirmesi için sopa almasına gerek yoktu. Sanıklar yalan söylüyor. Oğlum mezardan geri gelmeyecek, ama mahkemeden sanıklara ödül gibi ceza çıktı. Henüz 3 yaşında olan torunum Mustafa Alp öksüz, gelinim kocasız kaldı. Kararı temyiz için İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.