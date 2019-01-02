Son Dakika Haberleri: Bağ Evi Hırsızları Yakalandı

Bağ Evi Hırsızları Yakalandı

2 saat önce

Konya'da 5 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'da 5 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki 5 bağ evinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerinde inceleme yapan ekipler, evlerin kapılarının tüfekle ateş edilerek açıldığını belirledi.

Parmak izi çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa G. (30), Mustafa S. (35) ve Servet U. (28) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. İfadelerinde, çaldıkları eşyaları hurdacılara sattıklarını söyledikleri öğrenilen zanlılar, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mustafa G, Mustafa S. ve Servet U, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Konya, Güncel
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