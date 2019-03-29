Bağ Evi Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri
'de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde A.A.'ya ait ikamette gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüpheliler Ö.Y. ve M.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, televizyon, matkap, spiral, hızar, tablet, tüfek gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Zanlıların 3 hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edilirken, yapılan çalışmalarla birlikte 4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ele geçirilen yaklaşık 300 parça çalıntı malzemenin sahiplerini tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Ö.Y. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:27 Kaynak: İHA
Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti