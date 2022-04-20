Bağ evi hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi'ndeki bağ evinden 1 ton antika gemi zinciri, 1 adet traktör tarla sürme kültesi, 30 kg ağırlığında antika bronz gemi çanı, 4 adet bakır mangal kapakları, 4 adet bakır kuş kafesleri, 500 kilogram demir ağaç dikenleri, 4 adet demir karyola başlıkları, 5 adet bronz top gülleleri gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bağ evinde malzemeleri çalan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet D. (36), Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli malzemeleri hurdacıya sattığını beyan etmesi üzerine yakalanan hurdacıya da adli işlem yapıldı.

Şüpheli Emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ