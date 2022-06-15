Dün akşam Zeytinli Mahallesi'ndeki elektrik ustası 4 çocuk babası Eymen Ahmed, bir bağ evinde tesisat döşerken akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bağ evine giden sağlık ekipleri, Eymen Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eymen Ahmed'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü - Son Dakika

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