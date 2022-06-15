Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü - Son Dakika
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Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü

15.06.2022 12:35
Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü

GAZİANTEP'te bağ evi inşaatında tesisat döşerken akıma kapılan elektrik ustası Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te bağ evi inşaatında tesisat döşerken akıma kapılan elektrik ustası Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34) hayatını kaybetti.

Dün akşam Zeytinli Mahallesi'ndeki elektrik ustası 4 çocuk babası Eymen Ahmed, bir bağ evinde tesisat döşerken akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bağ evine giden sağlık ekipleri, Eymen Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eymen Ahmed'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü
Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü
Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü
Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü
Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü
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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü - Son Dakika
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