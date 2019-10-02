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Bağ evi küle döndü

50 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Umurlar kırsal mahallesinde Şerif Karakoç'a ait bağ evi çıkan yangında kül oldu.

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Umurlar kırsal mahallesinde Şerif Karakoç'a ait bağ evi çıkan yangında kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesinde Umurlar kırsal mahallesinde Şerif Karakoç'a ait bağ evinde ocak başından sıçrayan ateş eşyaları tutuşturdu. Sındırgı İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında bağ evi kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu.


Bir Günde İki Yangın


Sındırgı'nın Umurlar mahallesinde çıkan bağ evi yangının yanı sıra Sındırgı İtfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü ekipleri birlikte Karagür mahallesinde çıkan arazi yangınına da müdahale etti. Ekipler hava sıcaklılarının bu haftalarda yüksek olduğunu ve cam kırıkları başta olmak üzere çeşitli sebeplerin yangına yol açabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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