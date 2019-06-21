Son Dakika Haberleri: Bağ evi toplantısında yakalanan 12 FETÖ sanığına beraat
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Bağ evi toplantısında yakalanan 12 FETÖ sanığına beraat

22 dakika önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve bağ evinde örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 12 kişi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan tutuksuz yargılandıkları davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Bağ evi toplantısında yakalanan 12 FETÖ sanığına beraat, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve bağ evinde örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 12 kişi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan tutuksuz yargılandıkları davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül 2018'de, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine baskın yaptı. Örgütsel toplantı düzenledikleri öne sürülen kişilerden 10'u, gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde 8'inin, daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklanıp, yargılandığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Polis, daha önce benzer toplantıda bir araya geldikleri öne sürülen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Toplam 12 kişiden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar, 11 Aralık 2018'deki duruşmada, ev hapsi tedbiri uygulanarak, tahliye edilirken, 2 Mayıs'taki duruşmada ise bu tedbir kaldırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklardan 11'i, duruşmada hazır bulundu. Sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı. Mütalaasını tekrar ettiğini açıklayan savcı, tüm sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, 12 sanığın da delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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