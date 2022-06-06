Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

06.06.2022 10:13

Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yolaçan mevkiinde yer alan Mehmet Gürel'e ait tek katlı prefabrik bağ evinde gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin tamamın sardı. Alevlerin ve duman yükseldiğini görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Taşova Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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