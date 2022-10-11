Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi

11.10.2022 10:54
Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir yazlık ev tamamen yandı.

Tekirdağ'da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir yazlık ev tamamen yandı.

Yangın, Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi kırsalında Mehmet K.'ye ait yazlık evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde evlerinin çatısında çıkan yangını fark eden ev sahipleri durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yazlık ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının evin çatısında bulunan güneş enerji panellerinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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