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Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU - Son Dakika

Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU

25.12.2021 23:40

Son dakika habere göre TOKAT'ta, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında tek katlı bağ evi kül oldu.

TOKAT'ta, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında tek katlı bağ evi kül oldu.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gezirlik Mahallesi'nde Ahmet Akgül'e (70) ait tek katlı bağ evinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede bağ evinin tamamını sardı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bağ evinin yanında bulunan ağıl içerisindeki 3 büyükbaş ve 1 dana vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bağ evi çıkan yangında kül oldu.

Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU

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Ahmet Akgül, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAĞ EVİ YANGINDA KÜL OLDU - Son Dakika


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