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Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi

22.06.2021 12:42
Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında E.A., M.E. ve B.S.'nin bağ evinde ve üzerlerinde yapılan aramada 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma, Nevşehir, Hisarcık, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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