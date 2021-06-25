Bağ evinde 69 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bağ evinde 69 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bağ evinde yapılan aramada, ekili 69 kök Hint keneviri ile 65 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Çayhan Mahallesi'nde bağ evinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ve uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bağ evinde yapılan aramada 65 gram kubar esrar ve 40 santimetre uzunluğunda 21 kök, 25 santimetre uzunluğunda 37 kök, 70 santimetre uzunluğunda 11 kök olmak üzere toplam 69 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. E.S. isimli şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.