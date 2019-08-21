Son Dakika Haberleri: Bağ evinde alıkonulan kadına cinsel saldırı iddiasına 2 tutuklama
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Bağ evinde alıkonulan kadına cinsel saldırı iddiasına 2 tutuklama

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde N.K. (24) isimli kadını, bağ evine götürüp, döverek cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen Onur G. (25) ve Ercan G. (25), gözaltına alındı.

Bağ evinde alıkonulan kadına cinsel saldırı iddiasına 2 tutuklama, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde N.K. (24) isimli kadını, bağ evine götürüp, döverek cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen Onur G. (25) ve Ercan G. (25), gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ikili tutuklanırken, olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı bildirildi.
İddialara göre; Onur G. (25) ve Ercan G. (25) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, 15 Ağustos günü 'gezme' bahanesiyle daha önceden tanıdıkları N.K. (24) ile buluştu. 4 arkadaş, otomobille bir süre gezdirdikleri N.K.'yi, Kestanederesi Mevkii'ndeki bağ evine götürdü.
Onur G. ve Ercan G. ile diğer 2 kişi, bağ evinde alıkoydukları N.K.'yi döverek, cinsel saldırıda bulundu. 4 saatin sonunda serbest bıraklın N.K. polise giderek, şikayetçi oldu.
Hemen araştırma başatan polis ekipleri, cuma günü, Onur G. ve Ercan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İkilinin polisteki sorgularında, N.K. ile kendi rızasıyla buluştuklarını, anlaşamadıklarını, çıkan tartışmanın ardından kadının şikayetçi olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.


Buldan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:00 Kaynak: DHA
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