Son Dakika Haberleri: Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga

36 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir bağ evinde çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir bağ evinde çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

10 Eylül'de Eray Mert'in (26) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alnınan zanlılardan F.M, Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar M.D, (25), S.D. (20) ve K.L. (19) ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.D. ve K.L, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.D. tutuklandı.

M.D'nin yaklaşık iki ay önce hapisten çıktığı, diğer şüphelilerin de bir çok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çubuk'a bağlı Taşpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir bağ evinde 10 Eylül'de 5 kişi arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda Eray Mert hayatını kaybetmişti. Şüpheliler F.M, M.D, S.D. ve K.L. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Ankara, Çubuk, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak
"Babam, halamı neden öldürdü bilmiyorum. Mesele namus ise namus insanın beynindedir" Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan kavga kamerada Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, öldürmek istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 11:05:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]