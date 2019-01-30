Bağ Evinde Çıkan Yangın Korkuttu

- Bağ evinde çıkan yangın korkuttuSİVAS - Sivas'ta bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Bağ evinde çıkan yangın korkuttu



SİVAS - Sivas'ta bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'nde bağ evinde çıktı. Yaşar Taşkent'e ait bağ evinden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri arazi içerisinde bulunan bağ evine çamur nedeniyle eve güçlükle ulaşarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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