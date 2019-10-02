Bağ evinde çıkan yangında yaralanan genç hayatını kaybetti

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bağ evinde çıkan yangında ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Göreme beldesi Görkün Dere mevkiinde dün bağ evinde çıkan yangında ağır yaralı olarak ilk önce ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 24 yaşındaki Yunus Ayaş isimli genç burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Yunus Ayaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Ayaş'ın cenazesi Perşembe günü memleketi Göreme'de toprağa verilecek. - NEVŞEHİR