Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki bir bağ evi inşaatında dün yaşandı. İddiaya göre, bağ evi inşaatında çalışan elektrik işçisi Eymen Ahmed (34), elektrik tesisatını bağladığı esnada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan 4 çocuk babasına ilk müdahaleyi yanındaki iş arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı işçiyi ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bağ evinde elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

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