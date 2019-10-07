Son Dakika Haberleri: Bağ evinde havuz faciası
Son Dakika 3. Sayfa Bağ evinde havuz faciası

Bağ evinde havuz faciası

13 dakika önce

Gaziantep'te, bağ evindeki havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Bağ evinde havuz faciası, System.String[]

Gaziantep'te, bağ evindeki havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 6 Ekim Pazar günü akşam saat 19.00 sıralarında bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde oyun oynayan 2016 doğumlu İrfan Güleç bahçedeki havuza düştü. Talihsiz çocuk çevredekilerin fark etmesiyle havuzdan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Bağlarbaşı, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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