Bağ evinde kaçak içki üreten ve kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde bağ evinde kaçak içki ürettiği ve Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesindeki bir bağ evinde kaçak içki üretildiği ve Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.H. gözaltına alındı.

Şüphelinin bağ evi, ikametgahı ve araçlarında yapılan aramalarda 55 bin 314 kapüşon, alkol yapımında kullanılan 35 şişe beyaz renkli sıvı madde, bin 500 TAPDK bandrolü, 12 şırınga, sıcak hava tabancası, silikon, bir miktar kaçak içki ile 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.