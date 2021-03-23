Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi - Son Dakika

Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

23.03.2021 22:40

Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi Malatya'da polis, bir ihbarı değerlendirerek, bağ evinde bin 234 litre el yapımı boğma rakı olarak bilinen kaçak rakı ele geçirdi.

Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da polis, bir ihbarı değerlendirerek, bağ evinde bin 234 litre el yapımı boğma rakı olarak bilinen kaçak rakı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın el yapımı boğma rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahsın bağ evi olarak kullandığı ikamette yapılan aramada, 6 adet 200 litrelik varillerde bin 200 boğma rakı ham maddesi, 1 adet 19 litrelik damacanada 19 litre el yapımı boğma rakı, 3 adet 5 litrelik pet şişelerde 14 litre el yapımı boğma rakı olmak üzer bin 234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi
Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi
Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi
Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi - Son Dakika


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