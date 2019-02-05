Son Dakika Haberleri: Bağ Evinde Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi

Bağ Evinde Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi

58 dakika önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Ç. (92) bağ evinde kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Bağ Evinde Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi, System.String[]
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Ç. (92) bağ evinde kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Ç., sabah saatlerinde tarlaya gideceğini belirterek evden ayrıldı. Öğle saatlerine kadar geri dönmeyince birlikte yaşadığı oğlu İsmail Ç., babasını aramaya çıktı. Mustafa Ç., kendilerine ait bağ evine gitti. Eve girdiğinde babasını iple tavana asılı bulan İsmail Ç., polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan savcılık incelemenin ardından Mustafa Ç.'nin cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Ç.'nin cenazesinin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:43 Kaynak: DHA

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa
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