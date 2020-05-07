Bağ evinde kumar oynayan 16 kişiye yaklaşık 70 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Bağ evinde kumar oynayan 16 kişiye yaklaşık 70 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bağ evinde kumar oynayan 16 kişiye yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bağ evinde kumar oynayan 16 kişiye yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi Bağlar mevkisindeki bağ evine, Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynanması için yer sağlayan 16 kişiye yaklaşık 70 bin lira ceza uygulandı. Kumar malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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