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Bağ evinde şüpheli ölüm

6 saat önce

Bağ evinde şüpheli ölüm Telefonla ulaşamadıkları yakınlarını bağ evinde ölü buldularANTALYA - Antalya'da çiftçilik yapan Ali Abay'dan haber alamayan yakınları şahsı sabah gittiği çiftlik evinde ölü olarak buldu.

Bağ evinde şüpheli ölüm

Telefonla ulaşamadıkları yakınlarını bağ evinde ölü buldular

ANTALYA - Antalya'da çiftçilik yapan Ali Abay'dan haber alamayan yakınları şahsı sabah gittiği çiftlik evinde ölü olarak buldu. Evden gelen koku nedeniyle AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir madde izine rastlanılmadı. AFED ekipleri kısa bir süre sonra evden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sırasında, Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. Çiftçilik yapan 2 çocuk babası 45 yaşındaki Ali Abay, gündüz saatlerinde bağ evine geldi. Akşam olmasına rağmen Abay eve gelmeyince yakınları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. abay'ın telefona cevap vermemesi üzerine bağ evine gelen yakınları bahçe girişindeki demir kapının açık olduğunu fark etti. Evi giren yakınları Ali Abay'ın yerde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri Abay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis evden yoğun koku gelmesi üzerine AFAD ekiplerinden destek istedi. Kalabalık ise evin yakınından uzaklaştırıldı. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceme yaptı . Bir süre sona AFAD ekipleri evden ayrıldı. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Ali Abay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ali Abay'ın, sabah saatlerinde sosyal medyadaki hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' mesajı paylaştığı görüldü.

Bağ evinde şüpheli ölüm

Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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