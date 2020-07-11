Bağ evinde tatil yapan Reha Özcan: Pandemi sürecinde hayatın değerini anladık - Son Dakika

NİĞDE'deki bir bağ evinde ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu Reha Özcan, koronavirüs sürecinde 90 gün boyunca evden çıkmadığını belirtti. Özcan, "Zaten bu dünya ve hayatla hesaplaşmada bir sıkıntım vardı onlar pekişti. Hayatın insanlar tarafından çirkinleştiğini düşünüyordum. İnsanlar eve gidince dünya bir anda düzelti kendine geldi. Bu pandemi sürecinde en önemli şey hayatın değeri olduğunu anladık" dedi.
Bor ilçesi Bahçeli beldesinde eşinin ailesine ait bağ evinde tatil yapan Reha Özcan, bahçede bulunan meyve ağaçlarından kiraz toplayarak, ziyarete gelen hayranlarına ikram ediyor. Niğde'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özcan, "Niğde'ye tatilden ziyade annemizi ve babamızı görmeye geliyoruz. Bahçeli beldesi, eşimin annesi ve babasının memleketi. Şimdi onlarla berberiz. Çevreden de bizi görmeye gelen misafirlerimiz var, yalnız bırakmıyorlar. Kirazlar ve kaysılar var. Sabah nanemizi, marulumuzu kendimiz alıyoruz. İstanbul'da böyle bir alan bulmak çok zor. Burada olduğum için çok mutluyum. Keşke burada daha uzun kalabilsem. Ayın 15'inde set çalışmaları başlıyor. Son 2-3 gün bol bol burada dinleniyoruz" dedi.
'Bir Garip Orhan Veli' adlı tiyatro oyununun 8 Ağustos'ta tekrar seyircisiyle buluşacağını belirten Özcan, "Bir Garip Orhan Veli pandemiden hemen önce hayata geçmişti. 3 oyun oynadım bir oyun da Münih'te oynadım. Durduk ama 8 Ağustos'tan itibaren Bursa'da başlıyorum. Tekrar Bir Garip Orhan Veli ile sahne almaya başlayacağım ve Niğde'de oynayacağım. Tiyatronun tekrar hayata döneceği için asıl heyecanlı olmam. Biz evet bir takım bir şeyler yapıyoruz, dizi yapıyoruz, televizyonda başka programlar yapıyoruz. Sunuculuk yapıyoruz, onu, bunu yapıyoruz ama en değerli benim için tiyatro, çünkü o olmasa bunların hiçbirini yapamazdım" diye konuştu.