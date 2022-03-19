Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika
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Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

19.03.2022 09:48
Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalanan iki şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalanan iki şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sarıbey Mahallesi Gediz Ovasında bulunan bir bağ evinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 18.00 sıralarında adli makamdan alınan arama kararı ile bağ evinde arama yaptı. Bağ evinde M.A.Ü. (33) ve M.B. (27) isimli şahısların bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.A.Ü.'nün yapılan üst aramasında, yara bandına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında esrar ile diğer şüpheli M.B. isimli şahsın önünde bulunan elektrikli soba üzerinde uyuşturucu kullanmaya yarayan 2 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu. Söz konusu uyuşturucuya ve aparata el konuldu. Turgutlu Devlet Hastanesinde kan ve idrar örnekleri alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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Uyuşturucu, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika


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