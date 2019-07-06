Bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu
30 dakika önce
Mustafakemalpaşa'da bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.
Mustafakemalpaşa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
'da bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.
Olay, Bursa
'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hilmi Özkarakaş'ı (71) ziyarete gelen yakınları yaşlı adamın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Öldürülmüş olabileceği şüphesiyle yaşlı adamın yakınları hemen jandarmaya haber verdi. Bağ evine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri 3 çocuk babası Hilmi Özkarakaş'ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Karakaş'ın kesin ölüm nedenin belirlemesi için otopsi yapılacak. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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