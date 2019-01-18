Bağ Evinde Yangın Çıktı
50 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kullanılmayan bir bağ evinde yangın çıktı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde kullanılmayan bir bağ evinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Manişar İçköy mevkii kırsal alanında akşam saatlerinde meydana gelen yangında bağ evi kullanılmaz hale geldi. Yoğun kış şartlarına rağmen bağ evine güçlükle ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrasında bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bağ evinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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