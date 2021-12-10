Bağ evindeki eski muhtar cinayeti sanığına müebbet hapis - Son Dakika

ÇORUM'da 10 ay önce bağ evinde cesedi bulunan eski muhtar Kazım Ergani'nin (60), ölümüne ilişkin 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Hayrettin Kayabaşı (31), yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, şubat ayında Mecitözü ilçesi, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri'nde meydana geldi. İlçeye bağlı Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından kanepede hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Hayrettin Kayabaşı ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler, olayın olduğu gece alkol almak için bağ evinde olduklarını söyledi. Hayrettin Kayabaşı ve F.K., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Kayabaşı tutuklanırken, F.K. ise serbest bırakıldı.

'BU ADAM BENİM ELİMDEN ÖLMEDİ HAKİM BEY'Tutuklu sanık Hayrettin Kayabaşı hakkında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanığın yanı sıra, ölen Kazım Ergani'nin yakınları ve taraf avukatları da katıldı. Mahkemede savunma yapan Kayabaşı, "Böyle bir olaydan karşınızda olduğum için üzgünüm, kesinlikle ben yapmadım. Ben bıraktığımda yaşıyordu. Bu adam benim elimden ölmedi hakim bey" dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçunu sabit görerek Hayrettin Kayabaşı'na müebbet hapis cezası verdi.