Bağ evinden 22 ay önce çapa makinesi çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bağ evinden 22 ay önce çapa makinesi çalan zanlı tutuklandı
24.03.2021 13:12
Kırıkkale'de 22 ay önce bir bağ evinden çapa makinesi çaldığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de 22 ay önce bir bağ evinden çapa makinesi çaldığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 16 Haziran 2019 yılında Keskin ilçesine bağlı Büyükceceli köyünde meydana geldi. Köydeki bir bağ evinden çapa makinesi çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, suçluyu yakalamak için çalışma başlattı. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) timinin yapmış olduğu geçmişe dönük detaylı çalışma neticesinde failin S.B. (23) olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıs, olaydan 22 ay sonra yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
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