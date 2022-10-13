Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir bağ evinde bulunan biri büyükbaş 24 hayvan kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Bağ sahibinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğine ulaştılar. Şüpheli şahsın evinde yapılan adli aramada, bağ evinden çalınan hayvanların tamamı bulundu.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bağ evinden çaldığı hayvanlar evinde bulundu - Son Dakika

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