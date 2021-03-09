Bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, bağ evinden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çukurhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmışoğlu ve Batıkent mahallelerindeki bağ evlerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler U.C.N ve B.G.'yi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bağ evinden çalınan eşyalar ile malzemeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.