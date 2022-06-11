Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

11.06.2022 18:02
Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bağ evinden çok sayıda malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli yakalanırken, çalıntı malları satın alan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bağ evinden çok sayıda malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli yakalanırken, çalıntı malları satın alan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Salihli- Alaşehir Yolu Çukuroba Mezarlığı yakınlarında bulunan F.A'ya ait bağ evinde binlerce lira değerinde akü, kamera, monitör, voltaj yükseltici invertör, matkap, şarjlı testere, odun ve sırt motoru ile kelter ve budak makinası çalınması üzerine polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi U.D yakalanarak göz altına alındı. Çalıntı malları satın alan hurdacı T.P hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan adli işlem başlatılırken, malzemeler, F.M'ye teslim edildi.

Şüpheli U.D'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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