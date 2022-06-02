Bağ evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağ evinden uyuşturucu çıktı

02.06.2022 22:49

Bağ evinden uyuşturucu çıktı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir bağ evine yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bağ evinden uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir bağ evine yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda M.C.P.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce M.C.P.'nin kullandığı bağ evi tespit edilerek operasyon yapıldı. Bağ evinde yapılan aramalarda 780 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 101 bin TL suçtan elde edilen gelir, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağ evinden uyuşturucu çıktı
Bağ evinden uyuşturucu çıktı
Bağ evinden uyuşturucu çıktı
Bağ evinden uyuşturucu çıktı

YORUMLAR
500
Bağ evinde çıkan yangın söndürüldü Bağ evinde çıkan yangın söndürüldü Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı Galip Öztürk'ün evinden 7 kilo uyuşturucu madde çıktı Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı Galip Öztürk'ün evinden 7 kilo uyuşturucu madde çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:55:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bağ evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement