Bağ evinden zeytin tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağ evinden zeytin tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bağ evinden zeytin tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde ahşap evde çıkan ve zeytin tarlasına sıçrayan yangın, ekipler ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde ahşap evde çıkan ve zeytin tarlasına sıçrayan yangın, ekipler ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkisinde Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye araçları, bölgenin engebeli olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve çiftçiler, ilaç tankerlerine doldurdukları sularla alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Daha sonra olay yerine sevk edilen İznik Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin de müdahalesiyle yangın birkaç saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Bağ evi ve 10 zeytin ağacı kullanılamaz hale geldi.

Bağ evinden zeytin tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:39 Kaynak: AA
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