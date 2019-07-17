Bağ evine kumar baskını polis kamerasında
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Niğde'de polisin baskın yaptığı bir bağ evinde 36 kişi kumar oynarken kameralara yakalandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
'de polisin baskın yaptığı bir bağ evinde 36 kişi kumar oynarken kameralara yakalandı. Fertek
Mahallesi Organize sanayi bölgesi mevki'indeki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Bürosu ekipleri bağ evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 36 kişi tespit edildi. Polis
bağ evine baskın yaptığı sırada bağ evinin tam bir kumarhaneye çevrildiği görüntüler arasında yer aldı. Ayrıca birçok boş senet ele geçirildi.
Bağ evinin sahibine kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 Sayılı Kanuna muhalefet etmekten, kumar oynarken yakalanan 36 kişiye ise kabahatler kanunu gereğince para cezası yazıldı. Şahıslar işlemlerden sonra serbest bırakıldı. - NİĞDE
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