Bağ evine uyuşturucu baskını: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağ evine uyuşturucu baskını: 1 tutuklama - Son Dakika

Bağ evine uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 1 buçuk kilo esrar, 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Bağ evine uyuşturucu baskını: 1 tutuklama, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 1 buçuk kilo esrar, 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, bağ evinde uyuşturucu madde sakladığı ihbarını aldı. Jandarma ile koordineli bir şekilde çalışan polis ekipleri, bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda M.K.T. gözaltına alınırken, bağ evinde yapılan aramada, 1 buçuk kilo esrar, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan M.K.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:08 Kaynak: DHA
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