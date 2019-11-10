Bağ evine uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Kayseri'de bir bağ evinde uyuşturucu paylaşımı yapılacağı bilgisini alan polis ekiplerinin yaptığı baskında 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan mahallesinde bulunan bir bağ evinde uyuşturucu paylaşımı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında, 4 parça halinde 117 gram kubar esrar, 4 parça halinde 22 gram metemfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyom folyo, 2 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet tabanca, 19 adet 7.65 tabanca fişeği, 3 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirilirken 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Yetkililer gözaltına alınan 11 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi. - KAYSERİ