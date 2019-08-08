Son Dakika Haberleri: Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

19 dakika önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda, dikili 80 kök kenevir ve 2 kilo esrar ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda, dikili 80 kök kenevir ve 2 kilo esrar ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ve dikili 80 kök kenevir ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, ev sahibi E.B. (57) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Arıl Jandarma Karakoluna götürüldü.

Şüpheli şahıs hakkında ruhsatsız tüfek bulundurduğu gerekçesiyle 3 bin 500 lira para cezası kesildi. - GAZİANTEP
Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
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