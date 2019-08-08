Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda, dikili 80 kök kenevir ve 2 kilo esrar ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
'in Şehitkamil
ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda, dikili 80 kök kenevir ve 2 kilo esrar ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine İlçe Jandarma
Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ve dikili 80 kök kenevir ile 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, ev sahibi E.B. (57) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Arıl
Jandarma Karakoluna götürüldü.
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