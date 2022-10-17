Bağ evine yapılan baskında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bağ evine yapılan baskında 2 kişi yakalandı

17.10.2022 10:07
Bağ evine yapılan baskında 2 kişi yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri bir bağ evine yaptıkları baskında 2 kişiyi yakalarken, aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri bir bağ evine yaptıkları baskında 2 kişiyi yakalarken, aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imalatı, ticareti e kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki bir bağ evine baskın gerçekleştirdi. Adrese düzenlenen operasyonda 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 4 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ise B.T. ve O.C. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İncirliova, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evine yapılan baskında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağ evine yapılan baskında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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