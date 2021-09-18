BAĞ EVİNİN ÇATISI YANDI - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesindeki bir bağ evinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Seyitali Mahallesi Sazlık Küme Evleri mevkiinde Ali Kareatüfenkçi'ye ait bağ evinin çatısında, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yükselen dumanları fark eden aile fertleri yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, bağ evinin çatısında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.