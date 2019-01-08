Bağ Evinin Kapısını, Penceresini ve Eşyalarını Çaldılar

İzmir'in Menemen ilçesinde bir bağ evinin kapısını, penceresini ve eşyalarını çalan 3 hırsız zanlısı yakalanırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir bağ evinin kapısını, penceresini ve eşyalarını çalan 3 hırsız zanlısı yakalanırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kesik Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 1 jeneratör, 1 kömür sobası, 2 pvc kapı, 2 demir kapı, 2 pvc pencere, 1 ocak, 1 mutfak tüpü ve çok sayıda demir çubuk çalınması üzerine çalışma yürüttü. Eşyaların yüklendiği kamyoneti tespit eden jandarma ekipleri, bir hurdacı dükkanına baskın yaparak D.G., S.B. ve Z.A. isimli şahısları gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüphelilerden D.G., jandarmadaki sorgusunda olayı itiraf etti. Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. - İZMİR

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