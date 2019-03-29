Bağ Evleri Hırsızları Yakalandı

Bağ evleri hırsızları yakalandıKAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ayrı bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerden çaldığı birçok malzeme ele geçirildi.

Bağ evleri hırsızları yakalandı



KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ayrı bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerden çaldığı birçok malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Akin mahallesinde A.A.'ya ait ikametten gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan araştırmalarda belirlenen şüpheliler Ö.Y. ile M.Y.'yi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda hırsızlığa konu cep telefonu, televizyon, matkap, spiral, hızar, tablet, tüfek gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde Ö.Y. ile M.Y.'nin daha önceden 3 ayrı hırsızlık olayına da karıştığı tespit edilirken, yapılan çalışmalarla birlikte 4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ele geçirilen yaklaşık 300 parça çalıntı malzemenin sahiplerini tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Ö.Y. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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