Bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

Bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yakalandı
08.11.2020 11:49
KONYA'da 7 bağ evinden, eşya çalıp, hurdacıya sattıkları iddia edilen Muammer O. (22) ve Yaşar Ö. (19) gözaltına alındı.
KONYA'da 7 bağ evinden, eşya çalıp, hurdacıya sattıkları iddia edilen Muammer O. (22) ve Yaşar Ö. (19) gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde son günlerde 7 bağ evinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Parmak izi ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlık suçundan kaydı bulunan Muammer O. ve Yaşar Ö. olduğunu belirledi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları ev eşyalarını hurdacıya sattıkları tespit edildi.
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