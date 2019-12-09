Son Dakika Haberleri: Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Karaman'da bir haftada köylerden 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da bir haftada köylerden 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son bir haftada bağ evleri ve sulama kuyularından hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarma ekipleri özel çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler, Kılbasan köyü yakınlarındaki bağ evinde H.Y. (30), S.K. (36), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde Kılbasan, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerindeki birçok sulama kuyusu ve bağ evinden hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Jandarma, Kılbasan, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi
Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor: Alkolden sonra ilacı aldığı için öldüğünü düşünüyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:35:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]