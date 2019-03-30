Son Dakika Haberleri: Bağ Evlerine Giren Hırsız Yakalandı

Bağ Evlerine Giren Hırsız Yakalandı

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bağ evlerine giren hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bağ Evlerine Giren Hırsız Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bağ evlerine giren hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yer alan bağ evinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bağ evinin kapı kilidi ve pencere camını kırık olduğunu gören ekipleri şüpheli Ali B.'yi evin içinde suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın 4 adet suç kaydının olduğu tespit edilirken, şüpheli Ali B. gözaltına alındı.

Jandarmanın, hırsızlık olayıyla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa
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